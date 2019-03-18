Новости общества

07:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Крыму разместили казанские Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии

23:26, 18.03.2019
В Крыму разместили казанские Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
Фото: mil.ru

В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3, производимые на Казанском авиационном заводе.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев, действие Минобороны России стало эффективным ответом на развертывание американских средств ПРО в Румынии.

«Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», — приводит слова Бондарева «РИА Новости».

Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет. После этого они будут способны поразить системы ПВО и ПРО «в любой точке Европы».

Ранее глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Россия усилила группировку Вооруженных сил в Крыму для защиты полуострова.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров