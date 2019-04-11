Прокуроры нашли «неправильные» сосиски в школе Татарстана

Нарушения законов в сфере организации питания детей выявила проверка прокуратуры Высокогорского района в двух школах и детском саду.

В частности, проверяющие обнаружили — в одной из школ повара допускают прием сосисок без сопроводительных ветеринарных документов, а во всех трех учреждениях при хранении мяса не соблюдают требования к расфасовке, упаковке и маркировке пищевых продуктов.

В числе других нарушений — отсутствие витаминизации блюд, несвоевременное заполнение документов, использование небезопасной посуды, несоблюдение требований к хранению личных вещей и обуви персонала пищеблока.

Прокуратура района внесла в адрес руководителей образовательных учреждений представления. Нарушения уже устранены, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, с 1 мая в российских регионах стартует мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.