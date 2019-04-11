Экс-премьер Башкирии Азамат Илимбетов возглавил управление дорог «Приуралье»
Бывший вице-премьер Башкирии Азамат Илимбетов (справа на постере) возглавил в статусе врио начальника ФКУ «Управление автодорог Приуралье».
На сайте ведомства указано, что приказ Росавтодора о назначении вышел 8 апреля.
Ранее стало известно, что Рамиль Сенжапов, который руководил подразделением с 2016 года, написал заявление об уходе с занимаемой должности.
Азамат Илимбетов родился 26 сентября 1972 года в Уфе. Илимбетов начал работу в правительстве Башкирии в 2002 году в должности специалиста отдела промышленности, внешних связей, торговли и координации отраслей экономики. Затем стал замминистра экономического развития и промышленности.
В 2011 году Илимбетова назначили вице-премьером правительства Башкирии. После этого он некоторое время занимал пост премьера, который покинул в 2012 году после его упразднения.
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