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Подразделение Росавтодора может возглавить экс-премьер Башкирии Азамат Илимбетов — СМИ

17:32, 18.03.2019
Подразделение Росавтодора может возглавить экс-премьер Башкирии Азамат Илимбетов — СМИ
Фото: old.uksrb.ru

Руководителем ФКУ «Управление дорог Приуралье» Росавтодора может стать бывший премьер Башкирии Азамат Илимбетов.

По информации «Ъ-Уфа», Рамиль Сенжапов, который руководил подразделением Росавтодора с 2016 года, написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Смену руководителя управления связывают с лоббистскими возможностями салаватской компании «Битум», которая входит в реестр лабораторий, аккредитованных Росавтодором.

Азамат Илимбетов родился 26 сентября 1972 года в Уфе. Пришел на работу в правительство Башкирии в 2002 году на должность специалиста отдела промышленности, внешних связей, торговли и координации отраслей экономики. В следующем году стал заместителем министра экономического развития и промышленности.

В 2011 году стал вице-премьером правительства Башкирии, а затем непродолжительное время занимал премьерский пост, который покинул в 2012 году после его упразднения.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил и.о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Римму Бойцову.

ОбществоВласть Башкортостан
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