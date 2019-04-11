Президента Судана поместили под домашний арест

Президента Судана Омара аль-Башира поместили под домашний арест. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным Al Mashhad Al Sudani, также задержаны более 100 человек из окружения аль-Башира, включая премьер-министра Судана Мухаммеда Тахер Ииля.

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил о военном перевороте в Судане.

Армия Судана собирается снять с поста президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку правительство страны. Вместо них руководить страной во время переходного периода будет военный совет. Переход может продлиться до одного года.