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Происшествия

Президента Судана поместили под домашний арест

10:30, 11.04.2019
Президента Судана поместили под домашний арест
Фото: kremlin.ru

Президента Судана Омара аль-Башира поместили под домашний арест. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным Al Mashhad Al Sudani, также задержаны более 100 человек из окружения аль-Башира, включая премьер-министра Судана Мухаммеда Тахер Ииля.

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил о военном перевороте в Судане.

Армия Судана собирается снять с поста президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку правительство страны. Вместо них руководить страной во время переходного периода будет военный совет. Переход может продлиться до одного года.

Происшествия
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