Центробанк намерен бороться с закредитованностью компаний более дорогими займами

ЦБ считает угрозой экономики слишком высокую закредитованность компаний. Бороться с этим регулятор планирует, повышая стоимость займов для юрлиц с высокой долговой нагрузкой.

Зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что сейчас разрабатываются меры по повышению контроля над долговой нагрузкой компаний, «по повышению буферов и резервов по финансовой системе, в случае если она кредитует такие компании», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что высокие долги могут вылиться в проблемы для бюджета и всей страны через финансовые рынки.

Ранее в ЦБ уже сообщали, что готовятся ввести показатель долговой нагрузки компаний и учитывать его при резервировании рисков банка-кредитора.

Напомним, что Госдума предложила ограничить уровень долговой нагрузки населения. Согласно законопроекту, банки не смогут выдавать кредиты, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка.