Зампрокурора Казани стал главой прокуратуры Высокогорского района
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу Высокогорского района нового руководителя. Им стал советник юстиции Ильнур Ибрагимов, ранее занимавший должность заместителя прокурора Казани.
Предыдущий прокурор Высокогорского района Минакдас Шарапов перешел на работу в аппарат прокуратуры Татарстана — он возглавил отдел общего и особого делопроизводства, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Ранее Нафиков представил Глеба Тимофеева в качестве нового прокурора Спасского района РТ.ОбществоВласть
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