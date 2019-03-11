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В Спасском районе Татарстана назначили нового прокурора

13:47, 11.03.2019
В Спасском районе Татарстана назначили нового прокурора
Фото: prokrt.ru

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил Глеба Тимофеева в качестве нового прокурора Спасского района РТ.

Занимавший эту должность Дамир Яфизов в прошлом году был назначен прокурором Альметьевска, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее Нафиков представил коллективу городской прокуратуры Нурлата нового руководителя. Им стал старший советник юстиции Сайяр Зиятдинов.

Справка

Тимофеев Глеб Валерьевич родился 7 октября 1983 года в городе Казани.

В 2005 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году в должности старшего следователя Зеленодольской городской прокуратуры.

В 2006—2009 гг. — помощник прокурора Авиастроительного района г. Казани.

В 2009—2012 гг. — помощник прокурора города Казани.

В 2012—2015 гг. — заместитель прокурора Высокогорского района.

В 2015—2017 гг. — заместитель прокурора Советского района г. Казани.

В 2017—2019 гг. — заместитель прокурора Верхнеуслонского района.

Отмечен знаком отличия «За верность закону» III степени (2015).

ОбществоВласть Татарстан
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