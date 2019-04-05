WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне

В ближайшее время Джулиан Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщил аккаунт WikiLeaks в Twitter.

Предлогом для изгнания Ассанжа из своего убежища станет коррупционный скандал с офшорными бумагами, который затронул президента Эквадора Ленина Морено.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within «hours to days» using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq

— WikiLeaks (@wikileaks) 4 апреля 2019 г.

По предварительным данным, Эквадор договорился с Лондоном об аресте Ассанжа сразу после того, как он покинет посольство.

Напомним, ранее «Реальное время» подробно описывало историю одного из известнейших разоблачителей современности.