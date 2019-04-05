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WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне

05:25, 05.04.2019
WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне
Фото: flickr.com

В ближайшее время Джулиан Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщил аккаунт WikiLeaks в Twitter.

Предлогом для изгнания Ассанжа из своего убежища станет коррупционный скандал с офшорными бумагами, который затронул президента Эквадора Ленина Морено.

По предварительным данным, Эквадор договорился с Лондоном об аресте Ассанжа сразу после того, как он покинет посольство.

Напомним, ранее «Реальное время» подробно описывало историю одного из известнейших разоблачителей современности.

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