Хабиров: в Уфе «наловили» более 500 водителей, паркующихся на газонах

За первый день работы закона о штрафах за парковку на газонах «наловили» 576 водителей, нарушающих данный запрет. Об этом написал врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Руководитель региона назвал показатель «неплохими для начала», при этом потребовав от административных комиссий увеличения цифр.

«Фиксируйте нарушения, присылайте мне или руководителям городов любыми доступными средствами коммуникаций, отработаем все обращения», — добавил Хабиров.

Напомним, на этой неделе в Башкирии приняли закон о штрафах за парковку на газонах. Штрафы за парковку на газонах составят для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных — 5 до 10 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч.