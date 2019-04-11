Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэрия Казани узаконила Свято-Тихоновский приход на Адоратского

10:44, 11.04.2019
Мэрия Казани узаконила Свято-Тихоновский приход на Адоратского
Фото: pkk5.rosreestr.ru / скриншот

Исполком Казани выдал разрешение на размещение культового объекта Свято-Тихоновскому приходу, расположенному на улице Адорадского, недалеко от роддома №1.

Мэрия предоставила ему разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка: культовые объекты в зоне парков, говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов.

Разрешение приход получил на участок площадью 11 613 кв. м. На нем уже расположена церковь и ряд других сооружений.

Таким образом городские власти привели в соответствие документацию и узаконили приход.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров