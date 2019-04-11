Мэрия Казани узаконила Свято-Тихоновский приход на Адоратского

Исполком Казани выдал разрешение на размещение культового объекта Свято-Тихоновскому приходу, расположенному на улице Адорадского, недалеко от роддома №1.

Мэрия предоставила ему разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка: культовые объекты в зоне парков, говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов.

Разрешение приход получил на участок площадью 11 613 кв. м. На нем уже расположена церковь и ряд других сооружений.

Таким образом городские власти привели в соответствие документацию и узаконили приход.