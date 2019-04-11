«Единая Россия» утвердила список кандидатов на праймериз к выборам главы Башкирии
В «Единой России» определились с кандидатами на праймериз к выборам главы Башкирии. Об этом сообщила победитель Молодежных праймериз «ЕР» Элина Хисамова на своей странице в Facebook.
В список попали врио главы республики Радий Хабиров, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава администрации Кумертау Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.
Партия определит основного кандидата 8 июня.
Напомним, выборы главы Башкирии состоятся в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что они могут пройти по новым правилам.ОбществоВласть Башкортостан
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