Новости общества

10:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Единая Россия» утвердила список кандидатов на праймериз к выборам главы Башкирии

08:47, 11.04.2019
«Единая Россия» утвердила список кандидатов на праймериз к выборам главы Башкирии
Фото: glavarb.ru

В «Единой России» определились с кандидатами на праймериз к выборам главы Башкирии. Об этом сообщила победитель Молодежных праймериз «ЕР» Элина Хисамова на своей странице в Facebook.

В список попали врио главы республики Радий Хабиров, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава администрации Кумертау Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Партия определит основного кандидата 8 июня.

Напомним, выборы главы Башкирии состоятся в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что они могут пройти по новым правилам.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров