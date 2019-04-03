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В ЦБ заявили о положительном эффекте от санкций для экономики России

13:11, 03.04.2019
В ЦБ заявили о положительном эффекте от санкций для экономики России
Фото: cbr.ru

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что санкции, введенные против России, положительно повлияли на экономику страны.

«Мы живем в интересное время, и гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — заявил Швецов в ходе выступления на биржевом форуме.

По словам Швецова, в России все макроэкономические показатели выглядят «очень хорошо», передает «РИА Новости».

Ранее Минэкономразвития РФ оценило ущерб от антироссийских санкций в $6,3 млрд. Наибольший урон нанесли санкции со стороны Евросоюза, США и Украины.

ОбществоВласть
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