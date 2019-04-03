В ЦБ заявили о положительном эффекте от санкций для экономики России
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что санкции, введенные против России, положительно повлияли на экономику страны.
«Мы живем в интересное время, и гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — заявил Швецов в ходе выступления на биржевом форуме.
По словам Швецова, в России все макроэкономические показатели выглядят «очень хорошо», передает «РИА Новости».
Ранее Минэкономразвития РФ оценило ущерб от антироссийских санкций в $6,3 млрд. Наибольший урон нанесли санкции со стороны Евросоюза, США и Украины.ОбществоВласть
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