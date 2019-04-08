Bloomberg: в США устали от санкций против России

Сенатор США Марко Рубио признал, что он и его коллеги «устали» от законопроектов о санкциях против России.

Как сообщает Bloomberg, многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь Россию к ответственности за якобы вмешательство в выборы в США и ее действия в других странах. Однако в Сенате не пришли к общему мнению по поводу конкретных мер. Также в США опасаются, что санкции могут отразиться на экономике самих Штатов.

Ранее в апреле в Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России.

Им предполагается блокировка активов «двух или более» крупнейших российских банков, а также ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках. Также документ предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор.