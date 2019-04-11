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Владимир Алекно: «Мы едем в этот финал с Нгапетом. Мы едем настоящей командой»

01:02, 11.04.2019
Владимир Алекно: «Мы едем в этот финал с Нгапетом. Мы едем настоящей командой»
Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Главный тренер казанского «Зенита» после победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянской «Перуджи» рассказал о состоянии связующего команды Александра Бутько, а так же поделился эмоциями от прохода в финал.

— Мы едем в финал с Эрвином Нгапетом, едем в финал настоящей командой, игроки которой бегут на рекламные щиты, играют с повреждениями голеностопа, бьются. Это самое главное.

— А что случилось с Бутько в конце партии? Все серьезно?

— Пока не понятно, но у него нога распухла и степень тяжести травмы определить трудно. Он в шоковом состоянии проводил этот матч, — цитирует Алекно корреспондент «Реального времени» из Центра волейбола.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 18 мая в Берлине.

СпортВолейбол Татарстан
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