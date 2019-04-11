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Эксперт объяснил, почему вредно курение кальянов

03:33, 11.04.2019
Эксперт объяснил, почему вредно курение кальянов
Фото: pixabay.com

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал, что курение кальянов отрицательно влияет на организм вне зависимости от состава вдыхаемой смеси, сообщают «Известия».

Он отметил, что курение кальяна может привести к различным инфекционным заболеваниям. В курительных трубках и жидкости могут быть обнаружены стафилококки, кишечная палочка и вирусы гепатита.

Напомним, ранее спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов рассказал о планах по борьбе с курением кальянов в регионе. Об этом он заявил на ежегодной встрече с представителями СМИ. По его словам, в настоящее время депутатами парламента разрабатывается законопроект, согласно которому будет запрещено пускать в кальянные подростков.


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