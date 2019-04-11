Эксперт объяснил, почему вредно курение кальянов

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал, что курение кальянов отрицательно влияет на организм вне зависимости от состава вдыхаемой смеси, сообщают «Известия».

Он отметил, что курение кальяна может привести к различным инфекционным заболеваниям. В курительных трубках и жидкости могут быть обнаружены стафилококки, кишечная палочка и вирусы гепатита.

Напомним, ранее спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов рассказал о планах по борьбе с курением кальянов в регионе. Об этом он заявил на ежегодной встрече с представителями СМИ. По его словам, в настоящее время депутатами парламента разрабатывается законопроект, согласно которому будет запрещено пускать в кальянные подростков.



