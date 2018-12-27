Председатель Госсовета Удмуртии предложил запретить кальяны для несовершеннолетних

Спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов рассказал о планах по борьбе с курением кальянов в регионе. Об этом он заявил на ежегодной встрече с представителями СМИ.

По его словам, в настоящее время депутатами парламента разрабатывается законопроект, согласно которому будет запрещено пускать в кальянные подростков.



«В этих кальянных оказываются ребятишки, мальчики и девочки, вообще восьмиклассники. Ну, куда это годится? Я думаю, мы выразим общее мнение населения, что в отношении этих кальянов нужно будет принимать какие то очень жесткие меры», — отметил Прасолов.

Также председатель Госсовета УР напомнил, что в этом году парламент принял принципиальное решение ограничить на территории республики продажу вейпов, испарителей и электронных сигарет несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ намерен повысить возраст продажи сигарет до 21 года.