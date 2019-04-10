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Три студента из Татарстана примут участие в организации Парада Победы в Москве

22:20, 10.04.2019
Три студента из Татарстана примут участие в организации Парада Победы в Москве
Фото: media.kpfu.ru

С 5 по 11 мая в Москве пройдет всероссийский слет «Послы Победы». Каждый год проходит отбор добровольцев, которые принимают участие в организации мероприятий, посвященных Дню Победы. В этом году Татарстан представят три человека, сообщается на официальном портале КФУ.

Двое из них — студентки третьего курса Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. Также от Татарстана в слете примет участие студент Казанского национального исследовательского технологического университета. Они станут соорганизаторами Парада Победы на Красной площади в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Параде Победы в Нижнем Новгороде примут участие оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и модернизированные танки Т-72Б3.

ОбществоОбразование Татарстан
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