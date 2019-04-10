В Пермь прибыл военный эшелон с трофеями из Сирии

В Пермь прибыл военный эшелон с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и специального оборудования, которые были изъяты у террористов во время операции в Сирии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Жители города смогли познакомиться с образцами военной техники боевиков. Следующей остановкой передвижной выставки будет Ижевск.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Параде Победы в Нижнем Новгороде примут участие оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и модернизированные танки Т-72Б3, сообщает ТАСС. Колонна бронетехники за несколько дней смогла преодолеть более 150 км и прибыла на сборный пункт в Нижний Новгород.