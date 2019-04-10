В Татарстане 30 апреля планируют открыть навигацию на Волге и Каме

В Татарстане навигацию на реках Волге и Каме намечено открыть по расписанию — 30 апреля. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

По его словам, пригородные маршруты останутся такими же, как и в 2018 году. Самоходный флот будет обеспечен девятью водоизмещающими теплоходами и четырьмя скоростными метеорами.

Из речного порта «Казань» будут организованы рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки, Шеланги и Кзыл-Байрака. Кроме того, из Казани запланировано открытие рейсов до Свияжска, а также скоростных линий до Болгара и Тетюшей.

Из речного порта Чистополя будет организован маршрут до Красного Яра, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Напомним, что в прошлом году пассажирская навигация по Волге была открыта 30 апреля.