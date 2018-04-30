В Татарстане открыли пассажирскую навигацию по Волге

Пассажирская навигация по реке Волга открывается сегодня, 30 апреля. Ежедневно из Казанского речного порта организованы рейсы до Верхнего Услона и до Садовой с заходом в Студенец, Нижний Услон, Ключищи.



На маршрутах курсируют теплоходы типа «ОМ» и «Москва». Также Казанский речпорт запускает ежедневные рейсы до Свияжска, а с 26 мая запланировано открытие скоростных линий до Болгар и Тетюши, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Отмечается, что пригородные пассажирские перевозки вверх и вниз по реке Волга осуществляет судоходная компания «Татфлот». Ежегодно перед началом навигации судоходная компания проходит соответствующие экспертизы и проверки в Российском Речном Регистре и Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Ранее в Татарстане создали судостроительную корпорацию на базе холдинговой компании «Ак Барс».