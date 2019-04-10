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Козак: «КАМАЗ достойно встречает свой 50-летний юбилей»

15:52, 10.04.2019
Козак: «КАМАЗ достойно встречает свой 50-летний юбилей»
Фото: vk.com/rnm

Сегодня вице-премьер России Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 50-летия со дня основания Камского комплекса автомобильных заводов. По его словам, готовность КАМАЗа к юбилею превосходит все его ожидания.

«Сегодня город и предприятие готовы к проведению праздника, [увиденное] превосходит все мои ожидания. КАМАЗ достойно встречает 50 летний юбилей — с полным обновлением производства, новые заводы по производству двигателей, коробок передач, новый автомобиль [серии К-5] — это сильно впечатляет. Думаю, что коллективу в 40 тысяч человек есть чем гордиться, — приводит слова вице-премьера корреспондент «Реального времени».

Ранее Козак проехал за рулем гоночного КАМАЗа.

ПромышленностьМашиностроениеОбществоВласть Татарстан
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