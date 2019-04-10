Новости общества

17:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дмитрий Козак проехал за рулем гоночного КАМАЗа

15:39, 10.04.2019
Дмитрий Козак проехал за рулем гоночного КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер России Дмитрий Козак проехал в сопровождении пилота команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева за рулем гоночного КАМАЗа, передает корреспондент «Реального времени».

Уговорил Козака попробовать себя в качестве водителя руководитель команды Владимир Чагин. Вице-премьер сомневался, так как «в последний раз за рулем грузовика ездил в армии», но после подбадривающих слов президента Татарстана Рустама Минниханова — «ничего сложного, это как джип» — согласился на предложение.

Ранее Козак в Челнах посетил завод по производству коробок передач для грузовиков.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров