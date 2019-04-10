Дмитрий Козак проехал за рулем гоночного КАМАЗа

Вице-премьер России Дмитрий Козак проехал в сопровождении пилота команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева за рулем гоночного КАМАЗа, передает корреспондент «Реального времени».

Уговорил Козака попробовать себя в качестве водителя руководитель команды Владимир Чагин. Вице-премьер сомневался, так как «в последний раз за рулем грузовика ездил в армии», но после подбадривающих слов президента Татарстана Рустама Минниханова — «ничего сложного, это как джип» — согласился на предложение.

Ранее Козак в Челнах посетил завод по производству коробок передач для грузовиков.