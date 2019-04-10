В Казани произошел пожар на стройплощадке возле Чаши

В Казани произошел пожар на стройплощадке, расположенной неподалеку от Чаши на улице Сибгата Хакима.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что сообщение о сильном дыме поступило в 14.26. После прибытия пожарных на место ЧП выяснилось, что на первом этаже строящегося семиэтажного здания горел пенопласт на площади 10 кв. метров.

В результате инцидента никто не пострадал. В 14.38 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее в Казани произошел взрыва газа и пожар в жилом доме по проспекту Победы, 34. В результате ЧП мужчина получил ожоги и позже скончался в Республиканской клинической больнице.