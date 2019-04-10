Василия Лихачева похоронили на Арском кладбище в Казани
Экс-члена Центризбиркома России, бывшего вице-премьера РТ Василия Лихачева похоронили на Арском кладбище в Казани.
На похороны пришли около 100 человек. Отпевание прошло в православном храме, расположенном на территории кладбища, в последний путь политического деятеля проводил военный оркестр, пишет ТАСС.
Ранее гражданская панихида по Лихачеву завершилась в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.ПроисшествияОбществоВласть
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