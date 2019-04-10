В Казани простились с Василием Лихачевым
Гражданская панихида по первому и единственному вице-президенту Татарстана, бывшему члену Центризбиркома России, экс-депутату Госдумы, экс-сенатору Василию Лихачеву завершилась в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
В церемонии, которую вел заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, приняли участие вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов, заместитель премьер-министра РТ — полномочный представитель РТ в Российской Федерации Равиль Ахметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, экс-заместитель премьер-министра РТ Зиля Валеева, член Высшей квалификационной коллегии судей Ильдар Тарханов, депутат Госсовета РТ пятого созыва Шакир Ягудин и другие.
Подробности прощальной церемонии — в сегодняшнем репортаже «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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