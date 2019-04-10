Следствие попросило перевести под домашний арест Майкла Калви

Следствие попросило перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест.

Аналогичное ходатайство СКР подал в отношении бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Просьбы Следкома будут рассмотрены завтра, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Напомним, что в середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. На следующий день он был арестован. Уголовное дело касается хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Заявителем стал акционер банка Шерзод Юсупов.

В защиту предпринимателя выступили многие крупные фигуры в стране. О необходимости решить конфликт в арбитраже говорили и бизнес-омбудсмен Борис Титов, и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Также за Калви поручился глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс.