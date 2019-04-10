В Челнах открылся консультационный центр для сотрудников закрываемых заводов Ford в Татарстане

В Набережных Челнах открылся консультационный центр для поиска новой работы сотрудникам закрываемых заводов Ford в Татарстане.

Вакансии специалистам предлагают КАМАЗ, Haier и центр занятости и труда. По словам председателя профсоюзного комитета Ford Sollers Наиля Назарова, программа трудоустройства продлится до 22 апреля. Он отметил, что переговоры о возможном трудоустройстве ведутся с резидентами ТОР «Набережные Челны» и ОЭЗ «Алабуга», пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Ford Sollers предложил работникам добровольно уволиться с закрывающихся заводов. За это они получат от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа.