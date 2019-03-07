Спикер Саратовской облдумы досрочно сложил полномочия по состоянию здоровья

Сегодня депутаты Саратовской областной думы на внеочередном заседании приняли добровольную отставку спикера, 62-летнего единоросса Ивана Кузьмина.

Временно исполняющим обязанности председателя Саратовской области стала Ольга Болякина, сообщает пресс-служба губернатора области.



По словам губернатора Валерия Радаева, Кузьмин принял решение уйти по состоянию здоровья.

Иван Кузьмин родился в 1957 году. С сентября 1996 года занимал должность министра информации и печати Саратовской области. В 1998—1999 годах был министром культуры региона.

В августе 2016 года Кузьмина назначили зампредом правительства Саратовской области. 19 сентября 2017 года он был избран спикером областной думы.



Напомним, что в феврале министром занятости, труда и миграции Саратовской области стала Наталия Кривицкая. Она пришла на смену Наталье Соколовой, которую уволили из-за ее слов о прожиточном минимуме.