Работающий на казанских заводах менеджер возглавил «Гражданские самолеты Сухого»

Совет директоров АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) досрочно прекратил полномочия президента компании Александра Рубцова. С 10 апреля им стал Равиль Хакимов.

Трудовой договор с ним будет заключен на срок до 7 апреля 2022 года, следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Также совет директоров ГСС дал согласие на совмещение Хакимовым должностей «в органах управления других организаций и на работу по совместительству у других работодателей».

С 2077 по 2010 годы Хакимов работал на руководящих должностях на казанских заводах точного машиностроения и «Радиоприборе». Весной 2018 года стал директором департамента Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее Хакимова на должность президента «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и корпорации «Иркут» назначил совет директоров ОАК.