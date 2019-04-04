Главой ПАО «Ил» вместо сына Рогозина стал Юрий Грудинин

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил отставку Алексея Рогозина с должности генерального директора ПАО «Ил».

Его место занял Юрий Грудинин, следует из материалов ОАК на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее Грудинин возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева.

Кроме того, совет директоров ОАК назначил директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России Равиля Хакимова на должности президента «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и корпорации «Иркут».

Полномочия бывших руководителей ГСС и «Иркута» Александра Рубцова и Юрия Слюсаря были прекращены досрочно.

Ранее СМИ писали, что Алексей Рогозин покинет должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и гендиректора ПАО «Ил».