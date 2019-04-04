Главой ПАО «Ил» вместо сына Рогозина стал Юрий Грудинин
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил отставку Алексея Рогозина с должности генерального директора ПАО «Ил».
Его место занял Юрий Грудинин, следует из материалов ОАК на сайте раскрытия корпоративной информации.
Ранее Грудинин возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева.
Кроме того, совет директоров ОАК назначил директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России Равиля Хакимова на должности президента «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и корпорации «Иркут».
Полномочия бывших руководителей ГСС и «Иркута» Александра Рубцова и Юрия Слюсаря были прекращены досрочно.
Ранее СМИ писали, что Алексей Рогозин покинет должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и гендиректора ПАО «Ил».ПромышленностьМашиностроение
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым