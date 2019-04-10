В Уфе уволили сотрудника аэропорта, пустившего на самолет женщину без документов и паспорта

Транспортная прокуратура завершила расследование случая, когда пациентка, сбежавшая из психбольницы Уфы, попала на самолет без билета и паспорта.

В ведомстве пояснили, что 61-летней женщине удалось пройти незаметно паспортный контроль из-за низкого роста. Она спряталась за спинами членов экипажа и людей из авиакомпании.

«Невнимательность сыграла роль. То, что касается досмотра — она прошла его в полном объеме и никакой угрозы жизни, здоровью или безопасности полетов не создала», — цитирует Proufu.ru уфимского транспортного прокурора Андрея Прилуцкого.

По его словам, попав на самолет, женщина пересаживалась с места на место, тем самым привлекла внимание персонала. После этого она была снята с борта и доставлена в психиатрический диспансер.

По данному факту сотрудник аэропорта, допустивший халатность, в тот же день написал заявление об увольнении. К ответственности также будут привлечены порядка десяти человек — от начальника смены до руководителя всей службы авиационной безопасности, добавил Прилуцкий.

Напомним, инцидент произошел 3 апреля. Женщина проникла на самолет, следовавший до Москвы. Событие вызвало большой резонанс в региональных и федеральных СМИ.