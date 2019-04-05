Пациентка, сбежавшая из психбольницы Уфы, попыталась улететь без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, как в аэропорту Уфы на самолет рейсом до Москвы проникла женщина без билета и паспорта, сообщает «РИА Новости».

В Приволжской транспортной прокуратуре заметили, что инцидент произошел 3 апреля. В самолете была замечена женщина, которая не могла найти свое кресло, оказалось, что у нее нет билета и паспорта, она не помнит свое имя. Транспортная прокуратура начала проверку. Известно, что женщина сбежала из психбольницы Уфы, ей 65 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что проверка Ульяновской транспортной прокуратуры не подтвердила, что двигатель самолета «Аэрофлота» коснулся сугроба при посадке в аэропорту Ульяновска. До этого заявлялось, что самолет SSJ-100, летевший из Москвы, при посадке в Ульяновске едва не допустил столкновение со снегом на взлетно-посадочной полосе.