Ак Барс Банк предъявил требования к Рашиду Таймасову и «Роял Тайм Групп» на 755,6 млн рублей

ПАО «Ак Барс Банк» предъявило требования к Рашиду Таймасову и ООО «Роял Тайм Групп» на общую сумму 755,6 млн рублей. Об этом говорится в сообщениях на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Так, к Таймасову предъявлены требования на 371 млн рублей. Требование основано на договоре об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.09.2013 года.

К «Роял Тайм Групп» требования составили 384,6 млн рублей. Основаниями для этого являются договор уступки прав (требований) от 16.03.2016 года, договор кредитной линии с лимитом выдачи от 11.09.2013 года, договор залога недвижимости от 11.09.2013 года.



Напомним, 27 февраля Арбитражный суд Татарстана принял решение признать ООО «Роял Тайм Групп» банкротом.