Великобритания предоставила политическое убежище бизнесмену из «списка Титова»

Великобритания предоставила политическое убежище бизнесмену Алексею Шматко сроком на пять лет. Об этом он написал в Facebook.

Он числится номером один в списке предпринимателей, попросивших бизнес-омбусмена Бориса Титова о содействии при возвращении в Россию.

В России Шматко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. По данным следствия, в период с 2005 по 2008 год он незаконно возмещал НДС через несколько компаний в Пензе, из-за чего нанес ущерб бюджету в 50 млн рублей. Сам же бизнесмен утверждает, что это дело связано с отказом делиться с силовиками своим бизнесом.

Ранее «Реальное время» опубликовало интервью со Шматко.