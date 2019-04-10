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Экономика

В «Татагропромбанке» продлили конкурсное производство на полгода

10:15, 10.04.2019
В «Татагропромбанке» продлили конкурсное производство на полгода
Фото: скриншот google.ru

Арбитражный суд Татарстана продлил срок конкурсного производства в ООО «Татагропромбанк» на шесть месяцев, до 22 октября 2019 года.

Следующее судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении либо продлении срока конкурсного производства в отношении банка назначено на 15 октября, говорится в определении суда.

«Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в четырнадцатидневный срок со дня его вынесения», — следует из документа.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татагропромбанка» объявило о проведении торгов по продаже имущества кредитной организации. На аукцион выставлены 32 лота, в сумме оцененные в 560,6 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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