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АСВ продает имущество «Татагропромбанка» на 560 млн рублей

18:23, 28.03.2019
АСВ продает имущество «Татагропромбанка» на 560 млн рублей
Фото: скриншот google.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татагропромбанка» объявило о проведении торгов по продаже имущества кредитной организации. На аукцион выставлены 32 лота, в сумме оцененные в 560,6 млн рублей.

Согласно сообщению, с молотка пойдет недвижимость, транспорт, оборудование и права требования. В том числе продаются помещения в Казани на улице Зинина, начальная цена которых составила 120,7 млн рублей. Кроме того, земельные участки в Салмачах оцениваются в 109,4 млн рублей.

Напомним, в феврале АСВ отчиталось о ходе конкурсного производства в «Татагропромбанке». За все время кредиторам банка выплачено 436,7 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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