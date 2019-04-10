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Эрдоган: поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля

08:54, 10.04.2019
Эрдоган: поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля
Фото: kremlin.ru

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля этого года. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что покупка вооружения у России является предметом международного интереса.

«Это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле. Возможно, это может произойти даже раньше», — цитирует турецкого лидера издание Hurriyet.

Напомним, на этой неделе в Кремле прошли переговоры президентов России и Турции, на которых, в частности, обсуждался контракт на поставку Анкаре С-400.

Общество
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