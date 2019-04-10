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Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом в России

07:30, 10.04.2019
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом в России
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор отметил существенное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди россиян.

В настоящее время эпидемический порог превышен только в одном регионе в каждой из возрастных групп детей. Случаев превышения эпидпорогов у детей до 2 лет на территории страны не зафиксировано, отменили в ведомстве.

Всего за последнюю неделю лабораторно обследовано более 6,5 тысячи человек. Наибольшее распространение получил вирус гриппа А(H1N1)09.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, ранее сообщалось, что в России планируют наказывать за призывы к отказу от вакцинации.

Общество
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