В России планируют наказывать за призывы к отказу от вакцинации

Минздрав РФ готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

Под призывами понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации». В частности, нововведение коснется СМИ. За нарушение запрета будет предусмотрен административный штраф.

«Через СМИ, сеть Интернет, религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — цитирует ТАСС Яковлеву.

Замглавы Минздрава подчеркнула, что в России зафиксирована масштабность распространения данной информации в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Минпромторг поддержал выпуск генно-инженерной вакцины от гриппа в Кировской области.