Правозащитники заявили о значительном снижении числа казней в мире

Число казней в мире уменьшилось на 31%. Данные приводит организация Amnesty International по итогам 2018 года.

По информации правозащитников, в прошлом году произошло как минимум 690 казней. В 2017 году показатель равнялся по меньшей мере 993. Отмечается, что в исследовании не учитывались данные по Китаю.

Значительное сокращение смертных приговоров зафиксировано в Ираке, Пакистане и Сомали. Рост наблюдается в Белоруссии, Японии, Сингапуре, Южном Судане и США.

Впервые за 10 лет смертный приговор был приведен в исполнение в Таиланде, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Германии окончательно отменили смертную казнь.