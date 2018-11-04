В Германии окончательно отменили смертную казнь

Жители немецкой земли Гессен проголосовали за удаление из своей конституции положения о применении смертной казни в качестве высшей меры наказания.



Регион оставался единственным в Германии, чьи законы предусматривали смертную казнь, несмотря на исключение наказания из Конституции ФРГ еще в 1949 году, пишет «Российская газета».

Отмечается, что ликвидация юридического пункта имеет символический характер, так как федеральная конституция имеет приоритет над региональной и на практике казнь не применялась.

На сегодняшний день смертная казнь не применяется во всех государствах Евросоюза. В России уже более двух десятилетий также действует мораторий на смертную казнь.

Ранее сообщалось, что смертную казнь могут восстановить в Турции. Впервые вопрос об этом подняли после попытки переворота в Турции в 2016 году.