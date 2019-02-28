Новости общества

10:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Назначен новый замминистра культуры Пермского края

05:38, 28.02.2019
Назначен новый замминистра культуры Пермского края
Фото: permkrai.ru

Заместителем министра культуры Пермского края назначен Александр Лесников.

В обязанности Лесникова войдут вопросы курирования финансово-экономического направления, а также работа над инфраструктурными проектами ведомства.

За блок профессионального искусства и дополнительного образования будет отвечать замминистра культуры региона Марина Илюхина, передает«Новый Компаньон».

Ранее Лесников занимал кресло ведущего экономиста министерства финансов Пермского края, работал на различных муниципальных должностях. В 2017—2018 годах являлся генеральным директором МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми.

Ранее сообщалось, что в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми вошли 24 человека.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров