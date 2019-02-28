Назначен новый замминистра культуры Пермского края
Заместителем министра культуры Пермского края назначен Александр Лесников.
В обязанности Лесникова войдут вопросы курирования финансово-экономического направления, а также работа над инфраструктурными проектами ведомства.
За блок профессионального искусства и дополнительного образования будет отвечать замминистра культуры региона Марина Илюхина, передает«Новый Компаньон».
Ранее Лесников занимал кресло ведущего экономиста министерства финансов Пермского края, работал на различных муниципальных должностях. В 2017—2018 годах являлся генеральным директором МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми.
Ранее сообщалось, что в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми вошли 24 человека.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым