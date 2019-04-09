К 2024 году количество пользователей портала «Бизнес-навигатор» может перевалить за 4 млн

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства рассчитывает, что количество зарегистрированных пользователей интернет-портала для предпринимателей «Бизнес-навигатор МСП» преодолеет планку в 4 млн человек, сообщает ТАСС.

Ожидается, что это значение будет достигнуто к 2024 году. При этом на сегодня уже более 1 млн пользователей зарегистрировались и воспользовались специальными сервисами ресурса.

Напомним, ранее сообщалось, что на 7 апреля в России действует 4,012 млн индивидуальных предпринимателей (ИП), компаний — 3,98 млн. Таким образом, количество ИП в России впервые превысило количество компаний, сообщает агентство «Федеральная служба информации». Больше всего юридических лиц и индивидуальных предпринимателей среди регионов Приволжского федерального округа зарегистрировано в Татарстане — 194,4 тыс. (13,8% от общего числа по ПФО).



