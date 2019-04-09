УНИКС обыграл эстонский «Калев» со счетом 107:95

Завершился матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и эстонской командой «Калев». Игра прошла со счетом 107:95 в пользу УНИКСа.

Напомним, в феврале казанский клуб УНИКС впервые за 3 года сумел обыграть московский ЦСКА. Та победа быстро позабылась на фоне еврокубковых баталий обеих команд, а новая встреча была не за горами. 1 апреля в Москве обескровленный травмами УНИКС имел шанс победить в столице впервые за 8 лет. И он не просто победил, а обеспечил себе такую концовку «регулярки», в которой его итоговое место в турнирной таблице будет зависеть только от него самого. О том, за счет чего казанцы уверенно выиграли без Хенри и Макколлума, как президент ЦСКА «спас жизнь» Понкрашову и кому посвятил такую важную победу Прифтис — в материале «Реального времени».



