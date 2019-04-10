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В Саратове займутся машинами с грязными госномерами

01:30, 10.04.2019
В Саратове займутся машинами с грязными госномерами
Фото: стоп-кадр - vk.com

10 апреля в Саратове начинается рейд «Регистрационный знак», который продлится два дня, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Сотрудники ГИБДД проследят, чтобы госномера у транспортных средств хорошо читались. В противном случае водителю грозит штраф в 500 рублей. В ГИБДД Саратова отмечают, что некоторые водители специально передвигаются по городу с грязными номерами с надеждой не попасть в поле зрения приборов, которые фиксируют нарушения ПДД. В этом случае водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Напомним, ранее мировой суд в Москве признал уменьшенные дорожные знаки небезопасными.


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