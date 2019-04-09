Татарстан в первом квартале увеличил производство электроэнергии на 6,7%

Генерирующие предприятия Татарстана в январе-марте 2019 года произвели 7,2 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» рассказали, что в основном выработка возросла за счет Заинской ГРЭС, Казанской ТЭЦ-1 и Нижнекамской ГЭС.

При этом потребление электроэнергии в Татарстане за первые три месяца увеличилось на 1,4% — до 8,1 млрд кВт.ч, передает "Интерфакс".

Напомним, что за первые два месяца текущего года производство электроэнергии в Татарстане возросло на 7,4%.