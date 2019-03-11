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Татарстан за январь — февраль увеличил производство электроэнергии на 7,4%

16:59, 11.03.2019
Татарстан за январь — февраль увеличил производство электроэнергии на 7,4%
Фото: pixabay.com

Предприятия в Татарстане в январе — феврале 2019 года произвели 4,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 7,4% больше показателя за тот же период 2018 года.

В пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» рассказали, что основное увеличение произошло на Заинской ГРЭС и на Казанской ТЭЦ-1, передает «Интерфакс».

Потребление электроэнергии в Татарстане составило в январе — феврале 5,4 млрд кВт⋅ч, увеличившись на 2,5%. Это связано с ростом потребления электричества предприятиями химической промышленности, населением и владельцами мелкомоторной техники.

Ранее сообщалось, что в январе производство электроэнергии в Татарстане выросло на 9%.

АналитикаПромышленностьЭнергетика Татарстан
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