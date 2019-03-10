Эксперт назвал диапазон курса рубля на 2019 год
Диапазон курса рубля по отношению к доллару в 2019 году составит 63-69 рублей. Такое мнение «Российской газете» высказал эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин.
Он отметил, что согласен с оценкой Минэкономразвития, которое понизило прогноз на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.
Основную неопределенность на состояние рубля, по мнению Копейкина, вносят санкции.
Ранее сообщалось, что по итогам февраля реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции вырос на 2,8% по сравнению с январем.Экономика
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