Губернатор Нижегородской области привлекает молодых специалистов на село выплатами в 1 млн рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что готов выделить по 1 млн рублей матпомощи молодым специалистам, которые переедут в сельскую местность, сообщает ТАСС.

Со слов Никитина, эти средства они смогут потратить на улучшение жилищных условий. Предложение внесено в Законодательное собрание Нижегородской области. В программе могут принять участие не только медики, но и специалисты в образовании, социальной сфере, культуре и спорте.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве Нижегородской области отобрали кандидатов на пост главы регионального Минстроя. Первый этап прошли 15 претендентов. Среди них министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, директор ООО «Волжский Берег — НН» Илья Гор и директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виталий Зайцев.